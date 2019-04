Die Volleyball-Frauen aus Walferdingen konnten das Auswärtsspiel in Diekirch mit 3:0 für sich entscheiden und damit ins Entscheidungsspiel am kommenden Sonntag zu Hause einziehen.

Walferdingen siegt in Diekirch

Die Volleyball-Frauen aus Walferdingen konnten das Auswärtsspiel in Diekirch mit 3:0 für sich entscheiden und damit ins Entscheidungsspiel am kommenden Sonntag zu Hause einziehen.

(rf) - Der Titel in der Frauenmeisterschaft im Volleyball wird am kommenden Sonntag entschieden: Walferdingen setzte sich am Samstagabend mit 3:0 in Diekirch durch. Beide Mannschaften waren nicht wiederzuerkennen, nimmt man das erste Spiel als Basis: Diekirch fand nie sein Spielniveau von vor einer Woche und Walferdingen spielte wieder so stark wie im Pokalfinale.

Auch wenn Diekirch in den Sätzen zwei und drei wieder stärker agierte, so geht die Niederlage, auch in dieser Höhe, doch in Ordnung. Man hatte es versäumt Kapital daraus zu schlagen, wenn man sich in den Sätzen zwei und drei von Walferdingen früh absetzen konnte.

Den Zuschauern wird also am kommenden Sonntag um 19.30 in Walferdingen ein drittes Spiel geboten. Und der Sieger wird den Meistertitel tragen dürfen.



Resultat

FINALE – ZWEITES ENDSPIEL

FRAUEN

Diekirch – Walferdingen 0 : 3 (13:25, 21:25, 22:25)