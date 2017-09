(jot) - Katusha-Profi Maxim Belkov hat am Donnerstag auf der zwölften Etappe bei der Vuelta einen schlimmen Moment erlebt. Ein Zuschauer schubste ihn an einem Anstieg vom Rad in die Absperrgitter.

Ein Mitglied der Guardia Civil war direkt zur Stelle, um den Mann zu stellen. Belkov wurde von hilfsbereiten Zuschauern wieder auf die Beine geholfen.

Am Freitag wurde bekannt, dass der Angreifer geistig verwirrt war. Belkov verzichtet deshalb auf eine Klage. "Mir geht es gut, ich bin nicht verletzt. Doch es hätte schlimm ausgehen können", erklärte der Russe. "Der Radsport ist ein Sport, den die Zuschauer hautnah verfolgen können. Dies soll so bleiben. Ich hoffe allerdings, dass dieser Zwischenfall den Zuschauern die Augen öffnet. Berührt die Profis nicht, lauft nicht neben uns und passt auf die Personen aus eurem Umfeld auf."