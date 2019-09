Tadej Pogacar war in den Pyrenäen der Stärkste. Der slowenische Radprofi gewann die neunte Etappe der Vuelta. Bob Jungels leistete in der Bretagne eine Menge Arbeit.

Vuelta: Pogacar der Schnellste am Berg

(dpa/DW) - Radprofi Tadej Pogacar (SLO/UAE) hat die neunte Etappe der Vuelta a Espana in Andorra gewonnen. Auf dem 94,4 km langen Teilstück von Andorra la Vella aus durch die Berge bis zum Ziel nach einem langen Schlussanstieg in Cortals d'Encamp setzte sich der 20 Jahre alte Slowene gegen den Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar/auf 23'') und seinen Landsmann Primoz Roglic (Jumbo/48'') durch.

Nicolas Edet (F/Cofidis) verlor erwartungsgemäß sein Rotes Trikot des Gesamtführenden, das nun Quintana trägt. Im Kampf um den Gesamtsieg dürften neben Roglic (6'') auch der Gesamtdritte Miguel Angel Lopez (COL/Astana/17''), der am Sonntag nach einem Sturz Boden verlor, und der Spanier Alejandro Valverde (Movistar/20'') eine große Rolle spielen. Mit Pogacar liegt der Fünfte bereits 1'42'' zurück.

Jempy Drucker (Bora) kam als 99. mit 29'23'' Rückstand ins Ziel, Alex Kirsch (Trek) wurde 118. (auf 32'25''). In der Gesamtwertung spielen beide Luxemburger keine Rolle.



Vanmarcke gewinnt in der Bretagne

Sep Vanmarcke (B/Education First) hat die Bretagne Classic – Ouest-France gewonnen. In einem spannenden und hügeligen Eintagesrennen setzte er sich im Sprint der dreiköpfigen Spitzengruppe durch, dies vor dem Belgier Tiesj Benoot (B/Lotto) und Jack Haig (AUS/Mitchelton).



Bob Jungels (Deceuninck) kam als 63. (auf 3'55'') ins Ziel. Er hatte in der Schlussphase eine Menge Arbeit geleistet und führte die Favoritengruppe lange an, bevor er dem Energieaufwand Tribut zollen musste.Dies sollte sich allerdings nicht auszahlen: Sprinter Elia Viviani (I) fiel an derselben Steigung wie Jungels zurück, während Florian Sénéchal (F) den Sprung in die Spitzengruppe verpasste und als bester Deceuninck-Fahrer Neunter wurde.