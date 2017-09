(DW) - Miguel Angel Lopez hat die 15. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der kolumbianische Astana-Profi setzte sich nach 129 km zwischen Alcala La Real und Alto Hoya de la Mora mit 36'' Vorsprung auf Ilnur Zakarin (RUS/Katusha) und 45'' auf Wilco Kelderman (NL/Sunweb) durch.



Lopez, der schon auf der elften Etappe gewonnen hatte, attackierte gemeinsam mit Alberto Contador (E/Trek) 26 km vor dem Ziel. Die beiden schlossen zu Romain Bardet (F/Ag2r) auf, der vorher mit Adam Yates (GB/Orica) an der Spitze des Rennens fuhr. Die beiden hatten zuvor an der ersten Steigung des Tages 62 km vor dem Ziel attackiert.

Yates ließ am Schlussanstieg - auf den letzten 33 km ging es nur noch bergauf - zwar zunächst Bardet stehen, war auf den letzten Kilometern aber komplett energielos und brach ein, während Lopez Contador 6 km vor dem Ziel stehen ließ und den Briten noch überholte.

Froome baut Vorsprung aus



Contadors Angriffsmut wurde diesmal nicht belohnt. Knapp 4 km vor dem Ziel wurden er und Bardet von der Favoritengruppe um den Gesamtführenden Christopher Froome (GB/Sky) eingeholt. Froome hatte im Ziel als Fünfter einen Rückstand von 47'' auf Lopez und machte 6'' auf seinen Hauptkonkurrenten Vincenzo Nibali (I/Bahrain-Merida) gut. Contador kam mit 1'27'' Rückstand auf Lopez ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Froome vor dem Ruhetag am Montag mit 1'01'' Vorsprung auf Nibali und 2'08'' auf Zakarin. Bob Jungels (Quick-Step) kam als 36. ins Ziel und wies dabei 14'51'' Rückstand auf. Seine Platzierung in der Gesamtwertung ist noch nicht bekannt.