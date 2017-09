(dat) - Bob Jungels hatte auf der 19. Etappe der Vuelta die richtige Fluchtgruppe erwischt. Am Ende sprintet der Luxemburger mit um den Sieg, lässt sich aber kurz vor dem Ziel etwas einschließen und belegt den sechsten Platz. Der Etappensieg geht an Thomas De Gendt (B/Lotto Soudal), der sich ebenfalls in der 19-köpfigen Fluchtgruppe befand.



Bereits nach etwa 16 km hatte sich eine Fluchtgruppe mit 19 Fahrern gebildet. Im zweitletzten Anstieg verschärfte vor allem Romain Bardet (F/Ag2r) das Tempo und die Gruppe fiel auseinander. Jungels schaffte es aber dran zu bleiben. Kurz nach der Abfahrt kam die Gruppe aber wieder zusammen. Etwa 35 km vor dem Ziel setzte sich Ivan Garcia (E/Bahrain) ab und fuhr etwa eine Minute Vorsprung heraus. Doch Bardet begann mit Nicolas Roche (IRL/BMC) und Rui Costa (P/UAE) die Verfolgung. Kurz danach verschärfte der Franzose das Tempo und schloss am Gipfel zum Spanier auf. Eine Vierergruppe setzte sich danach ab. Und Jungels brachte die Verfolger wieder an dieses Quartett heran. Im Sprint war der Luxemburger eigentlich gut platziert, wurde aber zum Schluss etwas eingeklemmt und kam als Sechster ins Ziel.



Am Samstag steht mit der 20. Etappe ein weiteres Teilstück mit einer Bergankunft auf dem Programm: Nach 117,5 km liegt das Ziel auf 1 560 m in Alto de l'Angliru.

Am Sonntag endet die Spanien-Rundfahrt mit der 117,6 km langen Etappe nach Madrid.