(DW) - Matteo Trentin (Quick-Step) hat die zehnte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Italiener setzte sich als Ausreißer nach 164,8 km in Alhama de Murcia vor José Joaquin Rojas (E/Movistar) durch und hat sich damit auch das Grüne Trikot der Punktewertung zurückgeholt. Es ist bereits der vierte Etappensieg für Quick-Step.



Die Etappe nach dem ersten Ruhetag war sehr schnell. Während mehr als der Hälfte der Strecke konnte sich keine Ausreißergruppe absetzen. Auch Bob Jungels (Quick-Step) attackierte in der Anfangsphase, wurde aber vom Hauptfeld nach wenigen Kilometern wieder eingeholt und schaffte es nicht in die entscheidende Gruppe.

Diese bildete sich erst rund 70 km vor dem Ziel, 18 Fahrer waren an der Spitze vertreten. 22 km vor dem Ziel endete der Anstieg Collado Bermejo (Kat. 1/7,7 km), dort befanden sich neben Trentin und Rojas nur noch Jaime Roson (E/Caja Rural) und Jacques Janse van Rensburg (RSA/Dimension Data) an der Spitze.



In der darauffolgenden, technisch sehr anspruchsvollen Abfahrt auf engen und nassen Strassen sowie durch scharfe Kurven, setzten sich Trentin und Rojas ab. Roson wurde schlussendlich Dritter mit 19'' Rückstand.



Favoriten halten sich zurück

Von den Klassementsfahrern wagte nur Vincenzo Nibali (I/Bahrain-Merida) am Dienstag einen Angriff, allerdings erst in der Abfahrt. Zwischenzeitlich hatte der Routinier einen kleinen Vorsprung auf die Verfolger, doch das Sky-Team um den Gesamtführenden Christopher Froome (GB) führte die Gruppe wieder an Nibali heran. So kam die erste große Gruppe mit 4'32'' Rückstand ins Ziel.



Das Gesamtklassement wird somit weiter von Froome angeführt, der 36'' Vorsprung auf Esteban Chaves (COL/Orica) und Nicolas Roche (IRL/BMC) hat. Jungels klassierte sich auf der Etappe als 67. (auf 11'31''). In der Gesamtwertung hat der Luxemburger Meister als 49. einen Rückstand von 39'39''.