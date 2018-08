Ben Gastauer war bei der Vuelta a Espana in der Ausreißergruppe, die um den Sieg kämpfte. Am Ende reichte es für den Luxemburger allerdings nicht.

Vuelta: Gastauer verpasst Etappensieg

Daniel WAMPACH Ben Gastauer war bei der Vuelta a Espana in der Ausreißergruppe, die um den Sieg kämpfte. Am Ende reichte es für den Luxemburger allerdings nicht.

Auf der vierten Etappe der Vuelta a Espana ist Radprofi Ben Gastauer (Ag2r) der Sprung in die richtige Ausreißergruppe gelungen. Acht Fahrer hatten sich zu Beginn der 161,4 km abgesetzt, Gastauer schaffte später den Anschluss.

So war Gastauer unter anderem mit Ben King (USA/Dimension Data), Nikita Stalnov (KAZ/Astana), Pierre Rolland (F/Education First), Luis Angel Maté (E/Cofidis) und Lars Boom (NL/LottoNL-Jumbo) an der Spitze unterwegs.

Keine Chance am Schlussanstieg



Mehr als neun Minuten betrug ihr Vorsprung, am Ende ging es eine rund 11 km lange Steigung hinauf. King und Stalnov hatten zuvor attackiert, zu Beginn der Steigung jagten Gastauer, Rolland und Maté dem Spitzentrio hinterher. Allerdings setzte sich der Franzose schnell von seinen Konkurrenten ab.

Im Sprint um den Sieg hatte Stalnov schlussendlich keine Chance gegen King, Rolland hatte im Ziel 13'' Rückstand. Gastauer, der sich kurzzeitig sogar Hoffnungen auf das rote Leadertrikot machen konnte, wurde am Ende Fünfter mit 1'39'' Rückstand.

Michal Kwiatkowski (PL/Sky) hat seine Gesamtführung verteidigt und 7'' Vorsprung auf den Zweiten Emanuel Buchmann (D/Bora).

Gastauer ist in der Gesamtwertung nach vorne gerückt und hat als 26. einen Rückstand von 3'30'' auf Kwiatkowski.