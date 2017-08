(jg) - Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat Matteo Trentin (I) die vierte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der 28 Jahre alte Quick-Step-Profi setzte sich am Dienstag nach 198,2 km in Tarragona, nur 16 km Luftlinie entfernt vom Anschlagort des vergangenen Freitags, Cambrils, im Massensprint vor Juan José Lobato (E/LottoNL-Jumbo) und Tom van Asbroeck (B/Cannondale) durch.



Trentin sorgte somit für die Fortsetzung der Quick-Step-Festspiele in Spanien: Zum Auftakt hatte man am Samstag im Teamzeitfahren Platz zwei belegt, dann durfte Yves Lampaert (B) in Gruissan jubeln, nun feierte also Trentin seinen zweiten Saisonsieg für den Arbeitgeber von Bob Jungels. Zudem liegt Kapitän David de la Cruz (E) nach vier Renntagen auf dem hervorragenden zweiten Platz der Gesamtwertung.



Jungels freute sich im Tagesziel riesig über den 43. Erfolg (!) seines Teams in der laufenden Saison. Er strahlte, und ballte die linke Hand zur Faust als er über den Zielstrich fuhr.



Jungels: „Wir strotzen alle vor Selbstvertrauen"

Anschließend schilderte er seine Gedanken: „Wir mussten uns früher als geplant um die Tempoarbeit kümmern und konnten die Ausreißer dann rechtzeitig stellen. Diese Etappe mit einem Erfolg zu Ende zu bringen, ist fantastisch. Es zeigt, wie gut wir als Team funktionieren. Wir strotzen alle vor Selbstvertrauen. So kann es weitergehen.“



Der Luxemburger Meister ackerte selber hart und bereitete das Terrain somit optimal für Trentin vor. Mit seiner Form ist Jungels zufrieden: „Am Montag hatte ich etwas mit der Hitze zu kämpfen. Der eingefangene Rückstand ist aber kein Problem. Ich fühle mich wirklich gut.“



Die Führung im Gesamtklassement behauptete Christopher Froome (GB/Sky), der das Rote Trikot am Tag zuvor auf der ersten Bergetappe übernommen hatte. Froome, der nach drei zweiten Plätzen um seinen ersten Sieg bei der Spanien-Rundfahrt kämpft, führt weiter mit zwei Sekunden Vorsprung auf de la Cruz.

Die fünfte Etappe bietet am Mittwoch durchaus Chancen für Attacken auf das Rote Trikot. Auf den 175,7 km von Benicassim nach Alcossebre stehen drei Anstiege der zweiten und zwei der dritten Kategorie an, die letzten 3,4 km ins Ziel geht es nur bergauf.