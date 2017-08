(dpa/DW) - Zu Alberto Contadors (E/Trek) Karriereabschied wird bei der Vuelta ein 3 297 km langer Roter Teppich ausgelegt. Der zumindest in seinem Heimatland rückhaltlos verehrte Spanier will sich mit seinem vierten Gesamtsieg glanzvoll verabschieden.



Der 34 Jahre alte zierliche Madrilene, dessen Tour-de-France-Sieg 2010 wegen Dopings aberkannt und Andy Schleck zugestanden worden war, geht mit der Startnummer eins auf den wie immer äußerst anspruchsvollen Parcours. Die Chancen auf das Rote Trikot in Madrid sind allerdings eher bescheiden.

Das nach dem Terroranschlag in Barcelona trauernde Land empfängt die Vuelta erst am Montag. Heute beginnt das Rennen mit einem 13,7 km langen Teamzeitfahren in Nîmes in Südfrankreich und dürfte erst am vorletzten Tag beim Anstieg auf den berüchtigten bis zu 20 Prozent steilen Angliru entschieden werden. Die Hauptstadt empfängt die Radprofis am 10. September zum Finale.

Die Besetzung der 72. Spanien-Rundfahrt ist erstklassig. Der viermalige Toursieger Christopher Froome (Sky) aus Großbritannien will nach drei zweiten Plätzen zum ersten Mal auch in Spanien triumphieren. Das Doublé aus Siegen bei der Tour de France und der Vuelta schaffte zuletzt der Franzose Bernard Hinault 1978. Seitdem die Vuelta Ende August/Anfang September ausgetragen wird (seit 1995), hat es gar noch keiner geschafft.

Aru, Nibali, Jungels



Aber Froome sieht sich auch ohne den Vorjahressieger Nairo Quintana (COL/Movistar) von aussichtsreichen Konkurrenten umzingelt. Neben Contador starten auch die Sieger von 2015 und 2010, die Italiener Fabio Aru (Astana) und Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), mit großen Ambitionen. Genauso wie der Tourdritte Romain Bardet (F/Ag2r) aus Frankreich.



Bob Jungels peilt einen Etappensieg an.

Foto: Ben Majerus

Für die besonderen luxemburgischen Momente will Bob Jungels sorgen. Der Quick-Step-Profi bestreitet erstmals in seiner Karriere zwei der drei großen Rundfahrten innerhalb einer Saison. Anders als beim Giro d'Italia will sich der 25-Jährige nicht auf die Gesamtwertung konzentrieren, sondern auf einzelnen Etappen glänzen.



Im Interview mit dem "Luxemburger Wort" stellte Jungels allerdings klar: "Man sollte in jede Etappe mit einer gewissen Spannung und Motivation hineingehen. Ich werde auf den ersten Etappen nicht antreten und sagen: Heute verliere ich eine halbe Stunde, um später attackieren zu können. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben."

So möchte sich der Luxemburger Meister bestmöglich auf die kurz nach der Vuelta stattfindenden Welttitelkämpfe (17.-24. September) in Bergen (N) vorbereiten. David de la Cruz (E) wird die Kapitänsrolle bei Quick-Step übernehmen.

Contador ist nicht mehr der Alte



Unter dem Eindruck der mäßigenVorstellung bei der Tour de France mit Gesamtrang neun ist Contadors Abschied von der großen Bühne der logische Schritt. Aus dem einstigen „el Pistolero“, der die steilsten Rampen mit spielerischer Leichtigkeit hinaufgeflogen war, ist längst ein gewöhnlicher Radprofi geworden - mit Schwächen und natürlichen Leistungsgrenzen. Der zweifache Toursieger, der wie er sagt „ohne Traurigkeit“ geht, hatte die Radsportwelt mehr als ein Jahrzehnt in zwei Lager getrennt: Die Zweifler und die Gutgläubigen.



Andy Schleck (l.) und Alberto Contador waren nicht nur Rivalen, sondern auch Freunde.

Foto: AFP

Sein erster Toursieg 2007 fiel dem sympathischen Spanier in den Schoß, nachdem sein Gegenspieler Michael Rasmussen (DK) wegen Irreführung der Dopingkontrolleure im Gelben Trikot aus dem Rennen genommen worden war. Doch der Verdacht fuhr beim Kletterkönig stets mit. Auch weil der Name Contador erst in den Unterlagen der "Operacion Puerto" 2006 vermerkt war, später dann aber wieder gelöscht wurde.



Der Madrilene beteuerte stets seine Unschuld und dominierte fortan den Radsport. Erst ein verfeinertes Testverfahren im Anti-Doping-Labor in Köln hatte Contador 2010 zu Fall gebracht. Die Winzigkeit von 50 Piktogramm der verbotenen Substanz Clenbuterol wurden dem langjährigen Rivalen der Brüder Andy und Fränk Schleck zum Verhängnis.

Contador versuchte den Dopingverdacht mit dem Verzehr eines kontaminierten Steaks zu erklären. Im Februar 2012 wurde er rückwirkend für zwei Jahre gesperrt - und blieb danach nur noch ein Schatten ehemaliger Dominanz.