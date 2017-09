(DW) - Bob Jungels hat das 40,2 km lange Einzelzeitfahren bei der Spanien-Rundfahrt als Neunter abgeschlossen. Der Quick-Step-Profi hatte im Ziel in Logrono einen Rückstand von 1'41'' auf Tagessieger Christopher Froome (GB/Sky), der in einer Zeit von 47'00'' seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut hat.

Wilco Kelderman (NL/Sunweb) mit 29'' Rückstand und Vincenzo Nibali (I/Bahrain-Merida) mit 57'' Rückstand fuhren auf die Ehrenplätze.

Der russische Katusha-Profi Ilnur Zakarin (auf 59'') wurde überraschend Vierter, während auch Lokalmatador Alberto Contador (E/auf 59'') im letzten Zeitfahren seiner Karriere mit Rang fünf überzeugte.

Froome führt die Gesamtwertung nun mit 1'58'' Vorsprung auf Nibali und 2'40'' auf Kelderman an. Damit hat der Brite eine Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg herbeigeführt. Contador hat als Gesamtfünfter 4'58'' Rückstand, während Jungels als 41. mit 1.28'35'' zurückliegt.