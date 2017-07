(dpa) - Der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Saison wegen einer Verletzung am rechten Ellbogen vorzeitig beendet. Dies teilte der 30 Jahre alte Serbe am Mittwoch in Belgrad mit.



Djokovic hatte wegen der Beschwerden zuletzt im Viertelfinale von Wimbledon gegen den Tschechen Tomas Berdych aufgeben müssen. Djokovic will nun eine längere Pause einlegen und wird damit auch die US Open verpassen. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, bei dem Djokovic 2011 und 2015 den Titel holte, findet vom 28. August bis zum 10. September in New York statt.



Nach anderthalb Jahren mit Problemen am Ellenbogen, die sich in letzter Zeit verstärkt hätten, werde er für den Rest der Saison kein Turnier mehr spielen, sagte Djokovic. Er habe viele Experten konsultiert, alle hätten ihm zu einer Pause geraten. Seine Verletzung brauche eine natürliche Heilung.