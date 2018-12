Vorwürfe ohne Ende

Bei den Red Miners Kayldall kommen immer neue Vorwürfe ans Licht, die beweisen, wie schlecht der Club in den vergangenen Jahren geführt wurde. Der Verein ist wohl nicht mehr zu retten.

Das Chaos nimmt riesige Ausmaße an. Am Mittwoch berichtete das "Luxemburger Wort" über den Basketballclub Red Miners Kayldall. Die Rede war von einem Präsidenten Gilles Zanetti, den niemand kennt, einem quasi inexistenten Vorstand sowie finanzieller Not. Deshalb konnten Trainer, Spieler und Schiedsrichter nicht mehr bezahlt werden.

Mittlerweile gibt es neue Vorwürfe, im Fokus steht der ehemalige Red-Miners-Präsident Patrick Weis ...