Von Montag an sind Eintrittskarten für das Duell gegen Weißrussland im Vorverkauf erhältlich.

Vorverkauf für Weißrussland-Duell startet

David THINNES Von Montag an sind Eintrittskarten für das Duell gegen Weißrussland im Vorverkauf erhältlich.

Am 15. November spielt das FLF-Team in der Nations League im Stade Josy Barthel (20.45 Uhr) gegen Weißrussland. Am Montag startet der Vorverkauf für diese Begegnung.



Tickets auf der Gegen-, auf der Seitentribüne und auf der Tribune populaire kosten jeweils 15 Euro. Die Tickets sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach sowie in der Réidener Spënnchen in Redingen und in der Buchhandlung Libo in Wiltz erhältlich. Zudem gibt es Karten am Sitz der FLF in Monnerich.

Für Jugendliche unter 16 Jahren steht eine limitierte Anzahl an kostenlosen Eintrittskarten für dieses Nations-League-Spiel, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, zur Verfügung. Diese können am Spieltag an den Abendkassen abgeholt werden.