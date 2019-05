Am 2. Juni bestreitet die Fußballnationalmannschaft ein Testspiel gegen Madagaskar. Am Montag beginnt der Vorverkauf.

Vorverkauf für Madagaskar-Duell startet

David THINNES

Nachdem die BGL-Ligue-Saison am Sonntag zu Ende geht, trifft die Fußballnationalmannschaft am 2. Juni (19 Uhr im Stade Josy Barthel) in einem Testspiel auf Madagaskar. Das Spiel gilt als Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele in Litauen (am 7. Juni) und der Ukraine (10. Juni).

Die Tickets sind in den Reiseagenturen von Voyages Emile Weber in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, Grevenmacher, Esch/Alzette, Mersch und Canach sowie in der Réidener Spënnchen in Redingen und bei Your Solution in Wiltz erhältlich. Zudem gibt es Karten am Sitz der FLF in Monnerich.