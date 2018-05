Vorteil HB Käerjeng

Der HB Käerjeng geht als Leader in den letzten Spieltag am kommenden Samstag. Käerjeng profitierte dabei vom Last-Second-Remis zwischen dem HB Düdelingen und Berchem.

(ms) - Der HB Käerjeng geht als Leader in den letzten Spieltag am kommenden Samstag. Käerjeng profitierte dabei vom Last-Second-Remis zwischen dem HB Düdelingen und Berchem.

Käerjeng hat es nun selbst in der Hand. Durch einen hart umkämpften 36:33-Sieg gegen den HB Esch hat Käerjeng die Tabellenführung übernommen. Dabei sah es zu Beginn alles andere als gut für die Gastgeber aus. Nach 14 Minuten lag Esch nämlich bereits mit 15:8 in Führung und war klar überlegen.



In einer temporeichen Begegnung fand Käerjeng danach aber besser ins Spiel und traf im Angriff nach Belieben. Mit 23:19 gingen die Braustädter in Führung und hatten die Partie komplett gedreht. Am Ende wurde es jedoch wieder spannend, denn Käerjeng verlor seine Linie wieder und geriet in der 55.‘ mit 31:32 in Rückstand.



Am Ende hatte Käerjeng aber den längeren Atem und sicherte sich die enorm wichtigen zwei Punkte.

In Düdelingen sicherte Pietrasik dem HC Berchem in allerletzter Sekunde das 28:28-Unentschieden. Dieses Remis riskiert allerdings keinem der beiden Mannschaften zu helfen. Dabei hätte der HBD die Tabellenführung übernehmen können gar müssen.



In der 54.‘ lag Düdelingen nämlich noch mit vier Treffern in Führung (26:22), schaffte es aus unerklärlichen Gründen aber nicht diesen Vorsprung über die Zeit zu retten. In einer turbulenten und äußerst diskussionsreichem Schlussphase kämpfte sich Berchem wieder ins Spiel und rettete in extremis einen Punkt.

Die Red Boys setzten sich gegen Petingen mit 38:22 durch und haben durch diesen Sieg und die Resultate der beiden anderen Partien am kommenden Samstag eventuell ebenfalls noch eine Titelchance.



HB Käerjeng - HB Esch 36:33



HB Düdelingen - Berchem 28:28



Red Boys - Petingen 38:22