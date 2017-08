(DW) - Am Mittwoch wurden die Gruppen der ersten Runde der Vorqualifikation zur Basketball-EM 2021 ausgelost. Luxemburg trifft dabei in der Gruppe C auf Portugal und Zypern.

Die Partien finden zwischen dem 20. und 28. November, 19. und 17. Februar 2018 sowie 25. Juni und 3. Juli 2018 statt. Die genauen Spieldaten sind noch nicht bekannt. Die jeweils Ersten einer jeden Gruppe schaffen es in die zweite Runde der Vorqualifikation.

Von den beiden Gegnern rangiert nur Portugal in der Weltrangliste und belegt mit einem Punkt als 84. den letzten Platz der europäischen Teams.



Die Slowakei trifft in der Gruppe A auf Mazedonien und die Schweiz, Albanien bekommt es in der Gruppe B mit Armenien und Dänemark zu tun.