(jg) - Enger waren die Top Drei der Tour de France vor den beiden letzten Etappen noch nie beieinander. Nach 19 Renntagen trennt gerade einmal eine halbe Minute die ersten Drei in der Gesamtwertung. Christopher Froome (GB/Sky) trägt das Gelbe Trikot, dahinter lauern Romain Bardet (F/Ag2r/auf 23'') und Rigoberto Uran (COL/Cannondale/auf 29''). Wird es beim Zeitfahren am Samstag also noch einmal spannend?



Ja, wenn auch nicht was den Platz ganz oben auf dem Podest angeht. Froome wird sich Platz eins im Normalfall nicht mehr nehmen lassen. Der Brite ist einer der besten Zeitfahrer der Welt, heute wird er seine Klasse auf den 22,5 km in Marseille unter Beweis stellen. Und am Schlusstag passiert traditionell nichts mehr. Das Wochenende lebt von der Spannung im Kampf um Platz zwei: Uran oder Bardet? Der Kolumbianer scheint trotz der 6'' Rückstand die besseren Karten zu besitzen. Er ist der bessere Zeitfahrer. Der Beweis: 2014, als er Zweiter des Giro wurde, gewann er bei der Italien-Rundfahrt ein 42,2 km langes Einzelzeitfahren – mit mehr als einer Minute Vorsprung.



Start im Orange Vélodrome

Die Strecke ist heute mit 22,5 km nicht besonders lang. Bis auf einen Anstieg verläuft sie völlig flach, aber diese Steigung hat es durchaus in sich: Es geht hoch zur Basilika Notre-Dame-de-la-Garde. Auf 1,2 km sind durchschnittlich 9,5 Prozent Steigung zu bewältigen. Wer am Ende der Tour mit den Kräften am Ende ist, wird dort viele Sekunden einbüßen. Start ist im Orange Vélodrome, der Heimstätte des Fußballclubs Olympique Marseille. Bei freiem Eintritt wird ein volles Haus mit über 67 000 Zuschauern erwartet. Anschließend geht es quer durch die Innenstadt bis zum alten Hafen, das Ziel befindet sich wieder im Stadion.



Froome würde selber nur zu gerne den Etappensieg holen. Ein Toursieg ohne Tageserfolg hätte doch einen faden Beigeschmack – ein solches Szenario gab es in der mehr als hundertjährigen Tourgeschichte bislang erst sechs Mal! Triumphiert Froome heute, wäre es sein erster Erfolg seit September 2016, als er ein Einzelzeitfahren bei der Vuelta a Espana gewann. Wie spannend eine Konstellation mit einem späten Zeitfahren sein kann, zeigte unlängst der Giro d'Italia, als Tom Dumoulin (NL/Sunweb) seinen Gesamtsieg erst am Schlusstag klarmachte.

Sprintmekka Champs-Elysées

Morgen sind die Qualen dann beendet. Das große Finale auf den Champs-Élysées wartet, die letzte Etappe von Montgeron nach Paris (103 km) ist vor allem für die Sprinter von ganz besonderer Bedeutung. Die werden auf den acht Runden in Paris alles geben, um am Ende den prestigeträchtigen Sieg im Massensprint davon zu tragen. Vorher ist viel Zeit für Fotos, Gespräche untereinander, Witze, ein Gläschen Sekt und allgemein entspannte Stimmung. Denn es ist ja klar, dass auf der letzten – brettflachen – Etappe der Gesamtsieger der Tour schon feststeht. Angegriffen wird hier nicht mehr.

Die Champs-Elysées sind das Jagdrevier der Sprinter. In den vergangenen 20 Jahren gab es nur einen erfolgreichen Ausreißversuch: Alexandre Vinokourov schlug den schnellsten Spurtern 2005 ein Schnippchen. Wer siegt aber am Sonntag? André Greipel (D/Lotto Soudal) peilt seinen dritten Erfolg in Serie in Paris an. Für Alexander Kristoff (N/Katusha) wäre es eine Premiere. Und auch Michael Matthews (AUS/Sunweb), Edvald Boasson Hagen (N/Dimension Data), John Degenkolb (D/Trek) und Nacer Bouhanni (F/Cofidis) kennen das Gefühl des Erfolgs im Sprintmekka noch nicht. Es wird demnach höchste Zeit.