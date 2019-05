Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open finden 2020 mit der Vorjahressiegerin Julia Goerges statt.

Vorjahressiegerin Goerges kehrt zurück

David THINNES

Julia Goerges kann in diesem Jahr ihren Titel bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open (12. bis 20. Oktober) verteidigen. Die Organisatoren haben die Teilnahme der Deutschen am Dienstag bei einer Pressekonferenz bestätigt.

2019 hatte sich Goerges mit einem Finalsieg über Belinda Bencic (CH) ihren ersten Titel in Kockelscheuer (http://www.bglbnpparibas-open.lu/) - ihren sechsten insgesamt - gesichert. Bereits 2010 hatte die aktuelle Nummer 17 der Weltrangliste im Endspiel gestanden und gegen Roberta Vinci (I) verloren.

Görges verwirklicht ihren Traum Julia Görges gewinnt die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 mit einem Finalsieg in zwei Sätzen gegen Belinda Bencic.

In diesem Jahr wird Goerges dann zum achten Mal in ihrer Karriere in Luxemburg spielen. Dann kann sie auch erstmals in der Geschichte des Turniers auf das Linienüberwachungssystem Foxtenn zurückgreifen. Der Aufprall des Balles wird anhand von scharfen Bildern sichtbar gemacht.