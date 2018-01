(dpa/sid) - Der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag muss alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee nach einem Sturz begraben. Der 26-jährige Deutsche überkreuzte am Donnerstag beim dritten Springen in Innsbruck im ersten Durchgang nach einem Sprung auf 130 m die Skier und kam zu Fall. Sein Duell gegen den Schweizer Killian Peier gewann Freitag trotzdem und landete auf Rang 22. Zum zweiten Durchgang trat er nicht an, er wurde ins Krankenhaus gebracht.



Kamil Stoch hat auch das dritte Springen gewonnen. Der Titelverteidiger aus Polen siegte bei schwierigen Bedingungen vor dem Norweger Daniel Andre Tande und Andreas Wellinger (D).