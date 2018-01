(dat) - Für den FC Metz steht bereits am Sonntag das erste Spiel im Jahr 2018 auf dem Programm: In der Coupe de France trifft der Verein von Chris Philipps, Vincent Thill und Vahid Selimovic auf die USL Dunkerque.

Die "Grenats" gastieren für einen mehrtägigen Lehrgang in Luxemburg und trainieren in Junglinster, wo am Mittwoch (zwei Einheiten) und Donnerstagmorgen trainiert wird. Unseren Informationen zufolge logiert der FC Metz in einem bekannten Hotel in Dommeldingen.