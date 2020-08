Am Samstag startet die Fußball-Nationalmannschaft in die Nations League. Während der Corona-Krise rückt der sportliche Aspekt aber schon fast in den Hintergrund.

Vorbereitung der FLF-Auswahl: Viele Tests, kein Besuch

Normalerweise hat Nationaltrainer Luc Holtz in den Tagen und Wochen vor der Länderspielpause reichlich Zeit, um sich auf die Kadernominierung, die nächsten Gegner und die Planung seiner Trainingseinheiten zu konzentrieren ...