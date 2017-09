von LW-Redakteur Bob Hemmen aus Toulouse



Auf die FLF-Auswahl wartet am Sonntagabend um 20.45 Uhr in Toulouse eine schwere Aufgabe. Am Freitag traten Jans und Co. die Reise in Richtung Südfrankreich an. Bereits vor dem Duell gibt es so einiges zu erzählen.

Scouting im Flugzeug

Nachdem sich die Luxemburger am Donnerstagabend gegen Weißrussland mit 1:0 durchsetzten konnten, ging es einen Tag später per Charterflug nach Toulouse ...