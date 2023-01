Der traditionelle Silvesterlauf in Rambrouch lockte erneut viele Begeisterte in den Westen des Landes.

Leichtathletik

Vor dem Jahreswechsel bis ans Limit

Joe GEIMER Der traditionelle Silvesterlauf in Rambrouch lockte erneut viele Begeisterte in den Westen des Landes.

Wer sich kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal sportlich austoben wollte, der war am Samstagnachmittag in Rambrouch ganz richtig. Dort stand nämlich zum mittlerweile bereits 39. Mal der traditionsreiche Silvesterlauf auf dem Programm. Insgesamt knapp 400 Sportler und Sportlerinnen ließen es sich nicht nehmen, an den drei Rennen teilzunehmen: Der Hauptlauf führte dabei über zehn Kilometer, es wurden auch zwei kürzere Strecken (900 m und 1.800 m) für den Nachwuchs angeboten.

Über die 10.000 m setzte sich nicht ganz unerwartet Gil Weicherding (32'29'') vor Charel Weicherding (33'12'') und Christophe Kass (33'14'') durch. Schnellste Frau war Jenny Gloden (37'59''), die das Ziel insgesamt als 19. erreichte. Die Polin Iwona Rek (44'32'') klassierte sich als zweitschnellste Frau an Rang 52, Jil Ney (45'49'') komplettierte das Podium und lief als 61. ins Ziel.

Neben den reinen Ergebnissen stand allerdings in erster Linie für viele Teilnehmer der Spaß an der sportlichen Betätigung im Vordergrund.

