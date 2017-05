(sid) - Vier Worte genügten, da hatte "König Zlatan" die Fußballwelt einmal mehr in Aufruhr versetzt. "Bereit für das Finale", lautete die Botschaft des schwedischen Stars unter der kurzen Filmsequenz, die ihn beim Gang durch das Rehabecken zeigte. Zlatan Ibrahimovic lächelte - weil die Ansage natürlich nicht ganz ernst gemeint war.

Der 35-Jährige, der Alleskönner aus Malmö, steht am Mittwoch im Europa-League-Finale (20.45 Uhr) zwischen seinem Arbeitgeber Manchester United und Ajax Amsterdam selbstverständlich nicht auf dem Platz. Der erste Kreuzbandriss seiner schillernden Karriere, erlitten im Viertelfinale Ende April, verhindert eine erneute Show in der Friends Arena von Solna (S). Ausgerechnet.

Denn dort gelang Ibrahimovic, der während seiner Laufbahn Hunderte Treffer erzielt hatte, der wohl außergewöhnlichste von allen. Es war der 14. November 2012, der Stürmer war im Spiel gegen England schon zwei Mal erfolgreich gewesen, als Ibrahimovic spektakulär in der Luft stand und per Fallrückzieher aus 30 m traf.



"Operiert, fixiert und noch stärker"



"Tor, ich wollte einfach nur ein Tor schießen", sagte er später. Kein Wunder, dass der Mann, der sich selbst für den Größten hält, den Fans bei solch wunderbaren Erinnerungen schon das Comeback schmackhaft machte. "Operiert, fixiert und noch stärker. Bald werden wir mein Spiel wieder gemeinsam genießen", schrieb Ibrahimovic nach der Knieoperation auf Instagram.

Dass der 116-malige schwedische Nationalspieler, wahrscheinlich im Herbst, wieder auf dem Feld für Furore sorgen wird, steht für seine behandelnden Ärzte außer Frage. "Man muss schon sagen, dass Zlatan einen sehr guten Knochenbau hat, sein Knie ist absolut spitzenmäßig", sagte Volker Musahl der Tageszeitung "Die Welt".



Freddie Fu, ein anderer Chirurg, geriet ebenfalls ins Schwärmen. "Er ist so stark, so gesund", sagte er Mediziner nach dem Eingriff der "China Morning Post": "Zlatan wird noch einige Jahre spielen können." Die Chance, in seiner Heimat, im Stadion seines brillantesten Kunststücks gegen den Ex-Verein antreten zu dürfen, wird Ibrahimovic aber wohl nie mehr bekommen.



Bei einem Spiel der schwedischen Nationalmannschaft errzielte Zlatan Ibrahimovic eines seiner schönsten Tore - genau dort, wo am Mittwoch das Europa-League-Finale stattfindet.

Foto: AFP

Ibrahimovics Beginn bei Ajax



Denn Ajax ist schließlich nicht nur der niederländische Rekordmeister mit einem großen Namen. Ajax ist auch der Verein, bei dem Ibrahimovic international durchstartete und eine Karriere Fahrt aufnahm, die bis dato unter anderem zu Meisterschaften in Italien, Spanien, Frankreich und eben den Niederlanden führte.

Wie bei fast allen Vereinen, bei denen Ibrahimovic unter Vertrag stand, eckte er auch in Amsterdam mit der ein oder anderen Person an. Als Trainer Louis van Gaal ihm mit Stift und Papier seine Defensivrolle erklären wollte, entgegnete Ibrahimovic laut eigener Aussagen: "Hör mal, Meister, du hast mir gar nichts zu sagen - geh in dein Büro, und schreib Briefe!"

Und über Fans, die seine Aktionen mit Pfiffen bedachten, meinte der Schwede: "Sie verstehen einfach noch nicht, wie gut ich bin." Doch wie gut wird Ibrahimovic nach überstandener Verletzung sein? Die Fans sehnen sein Comeback auf jeden Fall herbei - so oder so.