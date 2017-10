Von Laurent Schüssler aus Solna.

"Mit Maxime Chanot, Lars Gerson und Laurent Jans fehlen uns drei gestandene Profis und doch redet fast niemand darüber." Nationaltrainer Luc Holtz wollte sich vor dem vorletzten Qualifikationsspiel zur WM 2018 in Russland gegen Schweden am Samstag um 18 Uhr in der "Friends Arena" von Solna (Liveticker ab 17.45 auf wort.lu) keineswegs beklagen. Vielmehr verwies er auf die immer größer werdende Ausgeglichenheit im Luxemburger Kader. Wenn auch in der Abwehr durch die bekannten Ausfälle (kurzfristig vergrößert Enes Mahmutovic diese Liste, während der zuletzt erkrankte Mathias Jänisch einsatzfähig sein dürfte) die Alternativen weniger zahlreich sind, so hat Holtz im Mittelfeld fast die Qual der Wahl.

Gegen eine schwedische Mannschaft, die vor 50.000 Zuschauern aufläuft und um jeden Preis zur WM nach Russland will (aktuell liegt sie auf dem zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A mit drei Punkten Vorsprung auf die Niederlande), wird die Herausforderung eine ähnlich große sein wie im Juni in Rotterdam gegen die Niederlande oder im September in Toulouse gegen Frankreich.

Blickt auf eine zufriedenstellende Trainingswoche zurück: Nationaltrainer Luc Holtz.

"Im Fußball ist alles möglich", so Holtz optimistisch. Er betonte, dass die Spieler eine außergewöhnlich gute Trainingswoche absolviert hätten. Schweden ist dennoch absoluter Favorit in diesem Duell: Die Mannschaft steht in der Weltrangliste auf Positon 23 und damit um Welten vor der FLF-Auswahl (101). "Wir müssen in einer ersten Phase gut verteidigen. Danach kann man sehen, was wir offensiv ausrichten können. Ich denke nicht, dass wir uns 90 Minuten lang mit Abwehrarbeit begnügen sollten. Es bedarf auch Entlastungsangriffen, um den Druck auf die Verteidigung zu mindern.

Defensivmann Chris Philipps hofft, dass die stimmungsvolle Kulisse auch den Luxemburgern zu einer außergewöhnlichen Leistung verhilft: "Das Spiel gegen Frankreich ist aus den Köpfen heraus. Jeder weiß, um was es gegen Schweden geht. In der abgelaufenen Woche war zu bemerken, dass alle stark auf diese Begegnung fokussiert sind. An uns liegt es jetzt, die spezielle Atmosphäre zu genießen."

Chris Philipps kommt voraussichtlich in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Joubert, M. Martins, Philipps, Malget, Jänisch, O. Thill, Mutsch, C. Martins, da Mota, V. Thill, Joubert