Der 58-Jährige verlor durch Technischen K.o. Der Ringrichter brach den Kampf noch in der ersten Runde ab.

Vor Augen von Trump

Bitterer K.o. für Ex-Box-Weltmeister Holyfield

Der 58-Jährige verlor durch Technischen K.o. Der Ringrichter brach den Kampf noch in der ersten Runde ab.

(dpa) - Der frühere Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield hat eine bittere Rückkehr in den Box-Ring erlebt. Im Alter von 58 Jahren verlor der Amerikaner am Samstagabend (Ortszeit) in Hollywood im US-Bundesstaat Florida gegen den früheren Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Vitor Belfort durch technischen K.o.. Der Ringrichter stoppte den Kampf kurz vor Ende der ersten Runde. Holyfield war gegen den 44 Jahre alten Brasilianer in seinem ersten Kampf seit 2011 komplett chancenlos.

Trump und Sohn kommentieren Boxkampf von Evander Holyfield Ausgerechnet am 11. September kehrt der ehemalige US-Präsident zurück ins Rampenlicht: als Kommentator eines Boxkampfs in Miami.

Der Kampf am 20. Jahrestag der Terror-Anschläge vom 11. September hatte auch Aufmerksamkeit erregt, weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump zusammen mit seinem Sohn Donald Trump Jr. als Kommentatoren engagiert waren.

Holyfield war kurzfristig als Ersatz für den mit dem Coronavirus infizierten Oscar de la Hoya eingesprungen. Wegen des hohen Alters und der langen Pause Holyfields hatte die Boxaufsicht in Kalifornien eine Genehmigung verweigert, der Kampf fand deshalb in Florida statt.