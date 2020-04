1920 finden die Olympischen Spiele nur einen Katzensprung von Luxemburg entfernt in der belgischen Hafenstadt Antwerpen statt. Rückblick auf eine Zeit, in der Olympia noch in den Kinderschuhen steckt.

Vor 100 Jahren: Olympia vor der Haustür

Laurent SCHÜSSLER 1920 finden die Olympischen Spiele nur einen Katzensprung von Luxemburg entfernt in der belgischen Hafenstadt Antwerpen statt. Rückblick auf eine Zeit, in der Olympia noch in den Kinderschuhen steckt.

Rund 9 500 km trennen Luxemburg und Tokio, den designierten Ausrichter der Spiele der XXXII. Olympiade. Vor 100 Jahren liegt die Austragungsstätte um ein Vielfaches näher am Großherzogtum. Nur 250 km von Luxemburg entfernt, richtet die belgische Hafenstadt Antwerpen 1920 die siebten Olympischen Spiele aus. Olympia damals also quasi vor der Haustür. Der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen an Toten ist erst seit knapp 18 Monaten beendet und die Wunden sind noch nicht verheilt ...