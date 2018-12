Von wegen Hype

Weniger als 300 Zuschauer waren am Sonntag im Stade Jos Nosbaum. Die Europa-League-Euphorie ist verflogen oder es gab sie nie wirklich. Ein Kommentar.

Vor elf Tagen sahen sich 600 mitgereiste Anhänger im Mailänder San Siro das Auswärtsspiel von F91 an. Am Sonntag waren beim 2:1-Sieg gegen Fola im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg nicht einmal halb so viele Zuschauer im Stade Jos Nosbaum.



Die Zahlen sind eindeutig: Zwar interessierten sich viele Luxemburger für die Auftritte der Düdelinger auf der europäischen Bühne, mit dem Liga- oder Pokalalltag können sich dagegen nur wenige anfreunden.

Statt sich Schals oder Trikots für den vielleicht einzigen Besuch bei einem F91-Spiel zu besorgen, hätten sich die Reiselustigen besser Tickets für das Duell mit Fola geholt ...