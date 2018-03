Vom Traum zum Ziel

Basketballer aus Luxemburg haben längst die Möglichkeit, im Ausland Profi zu werden. Viele trauen sich allerdings nicht, den Sprung zu wagen.

Luxemburger Fußballer haben längst gute Chancen, im Ausland Profi zu werden. Was für die Fußballer jedoch bereits zur Gewohnheit wurde, halten noch viele Basketballer für einen weit entfernten Traum.

"Junge Spieler müssen sich trauen, ins Ausland zu gehen und nicht denken, dass sie später ohne Abitur keinen Job finden. Wir brauchen Basketballer in ausländischen Schulen und in den USA. Wenn uns das nicht gelingt, ist das hier das Maximum", so Ken Diederich nach der 53:67-Niederlage vergangene Woche gegen Zypern. Der Nationaltrainer hat damit ein Thema angesprochen, das Fußball-Nationalcoach Luc Holtz bereits seit Längerem auf dem Herzen liegt.



Diederich ist davon überzeugt, dass viele Luxemburger das Potenzial haben, um im Ausland zu bestehen ...