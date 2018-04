Vom Fußballer zum Marathonläufer

Kevin ZENDER

Früher investierte Marc Agosta viel Zeit ins Laufen. Der ehemalige Marathonläufer, der 1984 an den Olympischen Spielen in Los Angeles teilnahm, wird am 7. Mai 70 Jahre alt. Heute ist er oft mit dem Mountainbike unterwegs, denn laufen kann er aufgrund von Kniebeschwerden nicht mehr. Im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" erklärt er unter anderem, wie er zur Leichtathletik kam.