Vollgas durchs Saarland

Die Weltelite des Rallyesports gibt vom 22. bis 25. August bei der ADAC Rallye Deutschland erneut mächtig Gas. Wir verlosen zehn Tickets.

Die Autosportfans dürfen sich freuen: Vom 22. bis 25. August können sie im Saarland und den umliegenden Regionen die Weltelite des Rallyesports in den schnellsten Rallye-Boliden, die es jemals gab, anfeuern.



Auf Weltmeister Sébastien Ogier (F) und seine Konkurrenten warten bei der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) Rallye Deutschland spannende neue Herausforderungen. 19 actionreiche Wertungsprüfungen (WP) gilt es zu absolvieren: von schnellen Asphaltstraßen über enge Weinbergwege bis hin zu harten Panzerplattenpisten.



5 x 2 Tickets zu gewinnen



Das „Luxemburger Wort“ verlost zusammen mit dem ADAC fünf Mal zwei Eintrittspässe für die Deutschland-Rallye. Der Pass im Wert von 70 Euro beinhaltet den Zugang zur Eröffnungsfeier (Donnerstag), zu allen Wertungsprüfungen sowie zum Servicepark an allen Tagen. Um am Gewinnspiel, teilzunehmen, müssen Sie bis Freitagmorgen um 6 Uhr eine SMS mit folgenden Angaben an das „Luxemburger Wort“ (Nummer 64447/Kosten: 50 Cent pro SMS) schicken: Rallye, gefolgt von Ihrem Namen und Vornamen. Die glücklichen Gewinner werden per SMS benachrichtigt.