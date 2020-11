Wegen der steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wird die Volleyballsaison bis Ende Dezember ausgesetzt.

Volleyballverband sagt Wettbewerbe bis Jahresende ab

Der luxemburgische Volleyballverband (FLVB) hat alle Wettbewerbe bis zum Ende des Jahres abgesagt. Damit reagierten die Verantwortlichen auf die steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie.

„Zusätzlich zu den erheblichen Gesundheitsrisiken würde eine Wiederaufnahme der Wettbewerbe in dieser Phase sehr wahrscheinlich viele Vereine dazu zwingen, weitere Spiele zu verschieben. Dies könne dazu führen, dass sich in einem bereits umfangreichen Programm [...] nicht ausreichend alternative Termine finden lassen. Dies würde kein aussagekräftiges Ranking widerspiegeln und keinen fairen Wettbewerb zwischen den Vereinen garantieren“, heißt es in der Mitteilung von Freitagabend.

Nächste Woche will der FLVB-Vorstand den Clubs verschiedene Lösungen vorlegen, die es ermöglichen, die Meisterschaften in allen Kategorien ab Januar 2021 wieder aufzunehmen und fortzusetzen - „sofern die gesundheitliche Situation dies dann zulässt“.

