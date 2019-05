Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten haben die Luxemburger Volleyballerinnen ihre zweite Partie gewonnen. Das FLVB-Team war in den entscheidenden Phasen gegen Liechtenstein nervenstärker.

Volleyballerinnen holen ersten Sieg

Daniel WAMPACH Bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten haben die Luxemburger Volleyballerinnen ihre zweite Partie gewonnen. Das FLVB-Team war in den entscheidenden Phasen gegen Liechtenstein nervenstärker.

Nach der etwas enttäuschenden Auftaktniederlage (0:3) gegen San Marino hat die Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ihre zweite Partie bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten gewonnen. Gegen Liechtenstein gab es einen 3:1-Sieg (22:25, 25:21, 25:20, 25:10)



Es war eine umkämpfte Partie und Luxemburg hatte etwas größere Probleme, um in den richtigen Rhythmus zu kommen. So unterlag das Team von Trainer Herman Vleminckx im ersten Satz mit 22:25.

Anschließend lief es aber besser. Auch wenn es stets knapp war, behielten die FLVB-Frauen die Oberhand - vor allem, weil sie in den entscheidenden Phasen nervenstärker waren. Mit 25:21 glichen Frisch und Co. so auf 1:1 in den Sätzen aus. Ähnliches Bild im dritten Durchgang: Die Luxemburgerinnen hatten die Nase immer leicht vorne und entschieden auch diesen Satz für sich (25:20).

Im vierten Durchgang brach Liechtenstein komplett auseinander. Die Luxemburgerinnen hatten mit dem Gegner fast keine Probleme mehr und schlossen das Spiel souverän mit 25:10 ab.