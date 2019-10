Volleyballer Rychlicki: Ein großer Titel soll her

Kamil Rychlicki spielt in dieser Saison beim Champions-League-Sieger und italienischen Meister. "Bei Lube spielt man, um zu gewinnen", resümiert der bald 23-Jährige die Erwartungen.

Kamil Rychlicki spielt immer noch in Italien, immer noch direkt an der adriatischen Küste. Allerdings 200 km südlicher als vergangene Saison, in der er für Ravenna auflief. Der Volleyballer, der am 1. November seinen 23. Geburtstag feiert, spielt nun für Volley Lube.

Der Verein aus Civitanova ist so etwas wie das Juventus Turin des italienischen Volleyballs: Ein europäischer Spitzenverein, der amtierender Champions-League-Sieger und italienischer Meister ist ...