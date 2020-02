Kamil Rychlicki und Lube Civitanova gewinnen den italienischen Pokal. Es ist der zweite Titel für den Luxemburger mit seinem Club.

Volleyball: Zweiter Titel für Rychlicki

David THINNES Kamil Rychlicki und Lube Civitanova gewinnen den italienischen Pokal. Es ist der zweite Titel für den Luxemburger mit seinem Club.

Kamil Rychlicki ist in Italien weiter mit seinem Club Lube Civitanova erfolgreich: Am Sonntag setzte sich das Team im Pokalfinale mit 3:2 gegen Perugia durch.

Es war der sechste Pokalerfolg für Civitanova, der erste nach 2017. Rychlicki steuerte 13 Punkte zum Sieg bei.

Im Dezember hatte die Mannschaft um den Luxemburger Nationalspieler bereits die Club-WM gewonnen.

Am 4. März bestreitet Lube das Viertelfinalhinspiel in der Champions League in Roulers. Eine Woche danach folgt das Rückspiel in Italien.

In der Meisterschaft liegt der amtierende Titelträger momentan auf Rang zwei.