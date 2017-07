(DW) - Nach zwei Jahren beim VB Tours kehrt Volleyballer Chris Zuidberg nach Luxemburg zurück - vorerst. Der Nationalspieler will für den Status des Sportsoldaten die viermonatige Grundausbildung der Armee absolvieren.

Wie die Zeitung "Le Quotidien" am Freitag berichtete und Zuidberg gegenüber dem "Luxembruger Wort" bestätigte, wird er in dieser Zeit für seinen Heimatverein Lorentzweiler auflaufen. In der kommenden Woche stehen ein psychologischer und ein sportlicher Test an, die Zuidberg aber nicht vor Probleme stellen sollten.

Nach der Grundausbildung wird der 22-Jährige dann wieder versuchen, als Profi-Volleyballer im Ausland anzutreten. Mit Tours war Zuidberg recht erfolgreich und feierte im April einen historischen Erfolg: Als erster Luxemburger überhaupt gewann er mit seiner Mannschaft den europäischen CEV-Cup.