(jot/rf) - Walferdingen hat im Pokalwettbewerb der Frauen seinen Titel verteidigt. Braas und Co. setzten sich am Samstagnachmittag im Finale in Belair mit 3:1 gegen Diekirch durch.



Nachdem Walferdingen den ersten Satz mit 22:25 verloren hatte, drehte der Favorit in der Folge auf. Die Sätze zwei und drei wurden mit 25:12 und 25:11 gewonnen, ehe der vierte Satz nach einem Kraftakt mit 26:24 endete.



Im Männerfinale spielte Titelverteidiger Fentingen Esch seine Klasse aus und besiegte Esch mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:16). Der Außenseiter wehrte sich tapfer, wurde aber nicht mit einem Satzgewinn belohnt.