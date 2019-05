Das Männervolleyballteam aus Strassen hat einen neuen Trainer: Massimo Tarantini übernimmt den Posten.

Volleyball: Tarantini Coach in Strassen

David THINNES

Die Männer des VC Strassen haben in dieser Saison den Pokal gewonnen. Kommende Saison erhalten Ralf Lentz und Co. einen neuen Trainer: Massimo Tarantini übernimmt den Posten von Ulf Quell, der zum Ende dieser Spielzeit zurückgetreten war.

Tarantini, der in Strassen als Spieler aktiv war, war in der abgelaufenen Saison Coach der Diekircher Frauen, die im Meisterschaftsendspiel an Walferdingen scheiterten.

Strassen hat sich für 2019/2020 mit Zuspieler Gilles Braas aus Bartringen verstärkt.