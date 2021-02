Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League sicherte sich Lube Civitanova das Viertelfinalticket. Nun geht es noch um den ersten Platz.

Volleyball: Rychlicki steht im Champions-League-Viertelfinale

Kevin ZENDER Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League sicherte sich Lube Civitanova das Viertelfinalticket. Nun geht es noch um den ersten Platz.

Kamil Rychlicki hat mit Lube Civitanova vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt gemacht. Zwar geht es für die Italiener gegen Konkurrent Perugia am Mittwoch (18 Uhr) noch um den ersten Platz in der Gruppe B, doch selbst als einer der besten Gruppenzweiten würde Civitanova in die Runde der letzten acht Teams einziehen.

Am Dienstagabend setzten sich Rychlicki und Co. mit 3:1 gegen Tours durch. Dabei kam Civitanova zunächst nicht so richtig auf Touren und musste den ersten Satz nach 29 Minuten mit 22:25 abgeben.

Anschließend lief es jedoch rund für den luxemburgischen Nationalspieler und seine Teamkollegen, die in der Folge nichts anbrennen ließen. Rychlicki kam beim fünften Sieg im fünften Gruppenspiel auf neun Punkte.

