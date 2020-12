Lube Civitanova hat erneut die Chance auf die Titelverteidigung im wichtigsten europäischen Wettbewerb. Kamil Rychlicki und Co. treten in einem veränderten Format an.

Volleyball: Rychlicki startet in die Champions League

Daniel WAMPACH Lube Civitanova hat erneut die Chance auf die Titelverteidigung im wichtigsten europäischen Wettbewerb. Kamil Rychlicki und Co. treten in einem veränderten Format an.

Mission Titelverteidigung, die Zweite: Volleyballer Kamil Rychlicki will in seiner zweiten Saison beim italienischen Spitzenverein Lube Civitanova erneut nach dem Champions-League-Titel greifen. „Das ist ein ganz wichtiges Turnier für uns“, betont der luxemburgische Nationalspieler. Civitanova hatte bereits in der vergangenen Spielzeit die Chance auf den erneuten Sieg im wichtigsten europäischen Wettbewerb, doch vor dem Halbfinale kam der coronabedingte Abbruch. Auch in der Saison 2020/2021 ist wegen der anhaltenden Pandemie alles anders ...

