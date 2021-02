Kamil Rychlicki bekommt in Civitanova einen neuen Coach. Dieser ist auch Trainer eines der weltbesten Nationalteams.

Volleyball: Olympiafinalist wird Rychlickis Trainer

Daniel WAMPACH Kamil Rychlicki bekommt in Civitanova einen neuen Coach. Dieser ist auch Trainer eines der weltbesten Nationalteams.

Trotz des Pokalsiegs hat Ferdinando de Giorgi seine Koffer packen müssen. Der Italiener ist nicht mehr Coach des Volleyballteams Lube Civitanova, bei dem Kamil Rychlicki unter Vertrag steht.

Volleyballer Rychlicki: Die Titeljagd beginnt Viertelfinale der Champions League, Play-offs in der italienischen Liga: Kamil Rychlicki und Lube Civitanova haben noch einiges vor.

Diese Entscheidung fiel nach zwei Pleiten in der italienischen Meisterschaft und der Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Zaksa Kedzierzyn-Kozle.

Erst vor einem knappen Monat hatte de Giorgi Civitanova noch zum Pokalsieg geführt, anschließend lief es aber nicht mehr rund.

Zwei Finals, kein Titel

Gianlorenzo Blengini hat bereits große Erfolge gefeiert. Foto: Lube Civitanova

Der neue starke Mann an der Seitenlinie ist ein alter Bekannter: Gianlorenzo Blengini war bereits von 2015 bis 2017 Trainer in Civitanova und gewann in dieser Zeitspanne jeweils einen Meister- sowie einen Pokaltitel. Er soll den amtierenden Champions-League-Sieger und Clubweltmeister wieder zu alter Stärke führen.

Blengini ist auch Trainer der italienischen Nationalmannschaft, aktuell Nummer sieben der Weltrangliste. Mit ihr schaffte er es 2015 ins WM- und 2016 ins Olympiafinale, musste sich aber beide Male geschlagen geben.

