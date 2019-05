Luxemburgs Volleyballerinnen haben das Finale beim SCA-Turnier erreicht. Gegen die Färöer fiel die Entscheidung erst im letzten Satz.

Volleyball: Luxemburg steht im Finale

Daniel WAMPACH Luxemburgs Volleyballerinnen haben das Finale beim SCA-Turnier erreicht. Gegen die Färöer fiel die Entscheidung erst im letzten Satz.

Die Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat beim SCA-Turnier (Small countries association) in der Coque in Kirchberg das Finale erreicht. Nach dem Auftaktsieg gegen Nordirland bezwangen Braas und Co. am Samstagmittag Grönland deutlich mit 3:0 und zogen so ins Halbfinale ein.

Die Färöer waren am Samstagabend eine schwerere Aufgabe als Nordirland und Grönland. Mit 2:0 (25:21, 25:23) ging Luxemburg in Führung, doch der Gegner glich in den Sätzen aus (19:25, 23:25).



So fiel die Entscheidung im fünften Durchgang, den Luxemburg mit 15:7 für sich entschied. Im Finale wartet am Sonntag um 16.30 Uhr Schottland.