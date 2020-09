Kamil Rychlicki und das Spitzenteam Lube Civitanova sind im Supercup mit einer Niederlage in die Saison gestartet.

Volleyball: Knappe Niederlage für Rychlicki und Civitanova

David THINNES Kamil Rychlicki und das Spitzenteam Lube Civitanova sind im Supercup mit einer Niederlage in die Saison gestartet.

Lube Civitanova wollte am Freitagabend seine Titelsammlung vergößern, doch Kamil Rychlicki und Co. verloren den Supercup in Verona gegen Perugia.

Das italienische Spitzenteam war mit einem Satzgewinn gestartet, kam aber dann mit 1:2 ins Hintertreffen. Nach dem Satzausgleich ging das Spiel in den Tiebreak, wo Perugia mit 16:14 die Oberhand behielt.

Der Luxemburger Nationalspieler steuerte elf Punkte bei. Am Montag beginnt dann die italienische Meisterschaft mit einem Duell gegen Verona.

