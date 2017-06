(jot) - Bei der Kleinstaaten-EM weist Luxemburg nach dem zweiten Tag eine positive Bilanz auf. Nachdem Frisch und Co. zum Auftakt am Freitag Zypern mit 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:20) bezwungen hatten, gab es am Samstagmorgen gegen Schottland einen weiteren Sieg (25:20, 25:16, 25:17).



Am Samstagabend musste die FLVB-Auswahl dann allerdings einen Rückschlag in der Coque hinnehmen. Gegen Island (13:25, 26:28, 19:25) musste sie Lehrgeld zahlen.

Zum Abschluss geht es am Sonntag ab 19 Uhr gegen die Färöer. Es wird das letzte Spiel von Trainer Detlev Schönberg sein.