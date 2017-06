(rf) - Mit drei Siegen und einer Niederlage hat Luxemburg die Silbermedaille bei der Europameisterschaft der kleinen Staaten gewonnen. Ein fader Beigeschmack bleibt allerdings, denn ein einziger Satzgewinn gegen Island hätte den Titel bedeutet.

Bereits vor dem letzten Spiel am Sonntag Abend stand fest, dass Island - nach dem 3:1 gegen Zypern - Gold sicher hatte. Gegen Färöer, dem vierten Spiel in 48 Stunden, hatte Luxemburg nur im zweiten Satz etwas Mühe, setzte sich aber dann souverän mit 3:0 durch und holte Silber.

„Ich bin einerseits sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, andererseits aber auch sehr traurig, dass die Zeit nun vorbei ist. Ich glaube, dass ich meinem Nachfolger ein Team überlasse, das sich im Aufwind befindet und wünsche ihm viel Erfolg“, so der Trainer Detlev Schönberg, der mit dem Spiel am Sonntag seinen letzten Auftritt an der Seitenlinie hatte.