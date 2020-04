Nach zwei Jahren endet die Ära von Volleyballtrainer Steve Karier in Diekirch. Bei der Zukunftsplanung kommen Coach und Club nicht auf einen Nenner.

Volleyball: Diekirch trennt sich von Trainer Karier

Roland FRISCH

Nach zwei Jahren hat sich Diekirch von seinem Männertrainer Serge Karier getrennt. Die Zukunftsvisionen gingen zu weit auseinander: Einerseits sehen die Vereinsverantwortlichen die Zeit gekommen, ihre Jugendspieler einzubauen, andererseits sieht der Ex-Trainer dies als verfrüht an.

„Ich hatte eine schöne und erfolgreiche Zeit in Diekirch. Es ist nun an der Zeit mich anderswo umzusehen“, so Karier. Seinen Posten wird Janis Freidenfelds übernehmen, der bisher bei Diekirch im Jugendbereich als Trainer aktiv war. Sechs Jugend-Nationalspieler stehen nächste Saison in seinem Kader.

Er wird aber auf die US-Amerikaner Mathers und Shmelev verzichten müssen, kann aber weiterhin auf Trence und Pavelka zurückgreifen. Als erster Neuzugang kommt der Pole Radolaw Rzimiamnski aus Amber-Lënster. Anzunehmen ist außerdem, dass der Libero Glesener wohl mit seinem Stiefvater und Trainer Karier in einem anderen Verein anheuern wird.

