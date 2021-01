Der Volleyballverband FLVB hat entschieden, wie es nach der coronabedingten Spielpause weitergehen soll. In Sachen Pokal herrscht noch Ungewissheit.

Volleyball: Der Spielplan steht

Daniel WAMPACH

Die Novotel Ligue der Männer und Frauen soll den Spielbetrieb nach der coronabedingten Unterbrechung am Wochenende des 27./28. Februars wieder aufnehmen. Das teilte der Volleyballverband FLVB am Dienstag mit. Die Clubs haben dem Vorschlag bereits mündlich zugestimmt, müssen ihn aber noch schriftlich bestätigen.

Bereits am 20./21. Februar könnten Spiele stattfinden, die nachgeholt werden müssen. Das würde die Partie zwischen Fentingen und Diekirch bei den Männern betreffen. Ein zweites Ausweichdatum ist der 27./28. März. Nach der Hinrunde geht es direkt in die Play-offs, es wird demnach keine Rückrunde geben. Die Meisterschaft soll Mitte Mai enden.

Außerdem betont der Verband, dass es keinen Auf- und Absteiger geben wird, sollte in der Division 1 (zweite Liga) nicht mehr gespielt werden können.

Bevor der Ligabetrieb in Luxemburg wegen der Corona-Krise unterbrochen wurde, hatten in beiden Volleyballligen erst drei Spieltage stattgefunden. Über die Austragung des Pokalwettbewerbs herrscht noch Unklarheit, allerdings ist FLVB-Präsidentin Norma Zambon in dieser Hinsicht nicht sehr optimistisch.

