(DW) - Luxemburg hat einen weiteren Profivolleyballer. Gilles Braas wechselt aus Walferdingen in die deutsche Bundesliga nach Düren. Der 25-jährige Zuspieler hat einen Vertrag für eine Saison unterzeichnet.

Bereits in der Saison 2012/2013 spielte Braas bei Coburg in Deutschland und stieg in die Bundesliga auf, wechselte aber studienbedingt nach einem Jahr wieder zurück nach Walferdingen. Die SWD Powervolleys Düren schafften es in der vergangenen Saison ins Bundesliga-Halbfinale, schieden dann aber gegen den späteren Vizemeister Friedrichshafen aus.