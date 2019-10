Vollekslaf Walfer: Mehr als 2.000 Teilnehmer

Trotz des Schmuddelwetters bestritten viele Laufbegeisterte am Sonntag den Vollekslaf Walfer. Wir haben die schönsten Bilder des Sportspektakels zusammengestellt.

Das Wetter war zwar nicht sehr einladend, trotzdem machten sich am Sonntag mehr als 2.000 Läufer auf, um den Vollekslaf Walfer zu bestreiten. Sowohl die Erwachsenen als auch die Minis und Junioren wollten so schnell wie möglich das Ziel erreichen. Am Ende waren es 2.079 Läufer, die die Linie in Walferdingen überquerten.

Das sind zwar 264 Athleten weniger als im Vorjahr, was bei dem Schmuddelwetter allerdings kein Zufall ist. Trotzdem herrschte gute Stimmung an der Strecke. Klicken Sie sich durch die schönsten Bilder des Sportevents.

16 Die Cheerleader Sweet Devils. Foto: Yann Hellers

um weitere Bilder zu sehen. Die Cheerleader Sweet Devils. Foto: Yann Hellers Dieses Kind hatte bei dem Schmuddelwetter einen Platz im Trockenen. Foto: Yann Hellers Gute Laune bei schlechtem Wetter. Foto: Yann Hellers Musiker sorgen für Stimmung auf der Strecke. Foto: Yann Hellers Ex-Radprofi Laurent Didier ist bester Laune. Foto: Yann Hellers Die Teilnehmer konnten zwischen zwei unterschiedlichen Distanzen wählen / Laufen Foyer 14.2 - Vollekslaf Walfer 2019 / 06.10.2019 / Walferdange / Foto: Yann Hellers Maskottchen Walfy eröffnet das Hautprennen. Foto: Yann Hellers Auch die ganz jungen Laufbegeisterten konnten sich bei den Minis austoben. Foto: Yann Hellers Die Minis legten einen Kilometer zurück. Foto: Yann Hellers Pol Mellina (in gelb) setzt sich beim Start an die Spitze. Am Ende wird er Zweiter. Foto: Yann Hellers Yonas Kinde war der Sieger des Hauptrennens. Foto: Yann Hellers Abdel Zaghbib klatscht mit den Cheerleadern ab. Foto: Yann Hellers Martine Mellina war als Gesamt-16. die zweitschnellste Frau. Foto: Yann Hellers Jenny Gloden Foto: Yann Hellers Tekuam Bistegn war auf den 14,2 km die schnellste Frau. Foto: Yann Hellers Viele junge Teilnehmer waren dabei. Foto: Yann Hellers