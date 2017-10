(jot) - Beim Vollekslaf Walfer blieben die Überraschungen aus. Yonas Kinde lief zum vierten Mal in Folge die schnellste Zeit. Er benötigte für die 14,2 km lange Strecke 45 Minuten. Zweiter wurde Pol Mellina in 45'46'', Dritter Abiel Tesfu in 47'09''. Bei den Frauen war Martine Mellina in 53'34'' nicht zu schlagen.